Carnet de tempêtes de Dominique Rivard : un regard poétique jeté sur l’hiver

Crédit photo : Olivier Lamarre

Publié aux Éditions Omri, Carnet de tempêtes est un recueil de poésie écrit par Dominique Rivard. Il met de l’avant son intérêt pour les grands espaces et son amour de l’hiver. Une saison qu’elle apprécie vraiment.

L’artiste multidisciplinaire souligne avoir entrepris ce projet littéraire sur les Îles-de-la-Madeleine. Peu de temps après, elle a choisi de s’établir sur la Côte-Nord. «J’ai eu un coup de cœur pour le village de Natashquan. J’ai fait un roadtrip du Québec en hiver. Quand je suis arrivée sur la Côte-Nord, j’ai vécu plein d’aventures. J’ai décidé de revenir m’y installer», explique-t-elle.

Une région qu’elle apprécie pour diverses raisons et surtout pour ces longs hivers. «Je préfère un hiver blanc. Des journées où tout est fermé. J’avais vécu un début d’hiver ici et quand je suis retournée à Montréal, j’ai trouvé ça déprimant», confie celle qui a fait du climat hivernal l’un des éléments centraux de son recueil de poésie.

Un long processus

Ce projet littéraire aura pris plus de trois ans à se concrétiser. «Tout est parti de fragments de texte. J’ai eu à travailler fort pour tout remettre en forme. J’en ai fait une relecture complète. Je voulais créer une œuvre qui demeure cohérente dans le temps», précise-t-elle. «La poésie a toujours été populaire en soi. Un regain d’intérêt se fait effectivement sentir. C’est une très bonne nouvelle.»

Toujours aussi passionnée par la photographie qu’elle l’était à ses débuts, Dominique Rivard s’est intéressée plus tardivement à la poésie. «Pour moi, tous les modes d’expression artistique sont interreliés. La photographie est arrivée bien avant les mots. Lorsque j’écris, tout prend la forme d’images. J’aime être pluridisciplinaire», enchaîne-t-elle. «Je me laisse la liberté d’utiliser le médium qui me tente. Ça peut même être plusieurs à la fois.»

En cours

À titre de photographe, Dominique Rivard présente l’exposition «Les galets en hiver» jusqu’au 22 décembre au Musée régional de la Côte-Nord. En collaboration avec le Collectif de la Dérive à Baie-Comeau, elle se prépare à effectuer une résidence de création. Ce projet artistique autour des glaces flottantes débouchera sur la présentation d’une exposition au 27, place Lasalle, au printemps 2018.