Canu Reaves: un EP offert gratuitement sur le web

Crédit photo : Courtoisie

Plus que jamais animé par l’envie d’évoluer dans le milieu du hip-hop et de se faire connaître d’un large public, Canu Reaves vient de dévoiler un projet solo ayant pour titre «Ma route». Composé de six chansons originales qu’il a créées de A à Z, il est disponible gratuitement en écoute continue (streaming) ou en téléchargement sur Soundcloud.

Sur cet EP, on retrouve la chanson «Aux commandes», qui fait l’objet d’un vidéoclip que le rappeur septilien avait dévoilé récemment. Une œuvre qu’il qualifie dans son ensemble de plus personnelle et qu’il ne voulait pas nécessairement intégrer à l’album complet sur lequel il travaille. Il entend lancer ce dernier uniquement à la fin 2018.

Il indique avoir pris cette décision pour assurer que l’enregistrement proposé soit de qualité optimale. Pour réussir à atteindre un tel objectif, il entend bien faire affaire avec des studios professionnels d’enregistrement situé à l’extérieur de la région. Pour suivre son parcours, il suffit de consulter sa page Facebook : Canu Reaves.