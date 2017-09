Canu Reaves dévoile un nouveau vidéoclip

Crédit photo : Courtoisie

Pour la réalisation de son plus récent vidéoclip de la chanson «Aux commandes», qui figurera sur un album à venir, Canu Reaves (de son vrai nom Louis-Philippe Canuel) s’est associé à un cinéaste de la relève, Jean-Philippe Grenier. Une collaboration qui s’est faite naturellement.

«J’avais vu la vidéo qu’il a produite à la suite d’un voyage de Sept-Îles jusqu’à Kegaska. Le résultat m’avait beaucoup plu. Il est tout comme moi un gars de nature. On vient du même endroit et on s’entend très bien. Il était tout à fait logique de collaborer ensemble. Il réalisera mes prochains vidéoclips et je l’aiderai pour la musique», indique-t-il.

Dans ce nouvel extrait, le rappeur souligne vouloir garder le contrôle de sa carrière artistique, comme il l’a toujours fait jusqu’à maintenant. «Je dis aux gens que je suis aux commandes de ma vie de manière générale, enchaîne-t-il. Comme je parle très souvent de moi dans mes chansons, je leur dis que je suis aujourd’hui plus mature que je ne l’étais à mes débuts.»

Plus que jamais, il entend continuer à travailler aussi fort pour se faire connaître dans le milieu du hip-hop. La musique demeure un passe-temps auquel il accorde une très grande importance. «Je n’entends jamais baisser les bras. Je prends ça très au sérieux. Je continue de donner le meilleur de moi-même. Ça se fait sans aucune prétention», lance-t-il.