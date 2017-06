Campagne 2016: Centraide Duplessis récolte 526 000$

Crédit photo : Courtoisie

Centraide Duplessis est parvenu à réunir quelque 526 000$ dans le cadre de sa campagne annuelle de financement. Le président d’honneur, Jean-François Bonneau, se dit «ravi» de la mobilisation autour de la campagne rappelant que le contexte économique est «peu favorable» dans la région depuis l’effondrement du marché du fer.

«Je suis ravi de voir le milieu des affaires, les grandes entreprises, les donateurs de tous les horizons et les bénévoles se mobiliser pour améliorer les conditions de vie et favoriser le bien-être des personnes les plus vulnérables des collectivités sur notre territoire», a indiqué M. Bonneau dans un communiqué transmis jeudi. L’an dernier, la campagne avait permis de récolter 560 625$.

En 2016, l’activité des Bateaux-dragon et le souper Moules et frites ont été parmi les plus lucratives en plus des campagnes en milieu de travail. Le comité de redistribution aux organismes, une trentaine profitent des fruits de la campagne de Centraide Duplessis, doit se réunir le 9 juin pour analyser les demandes d’aides financières. Un total de 410 000$ devra être redistribué dans les organismes locaux et régionaux.

Centraide Duplessis tient à saluer le travail de Jean-François Bonneau qui a rempli «sa mission avec brio en s’impliquant auprès des grands donateurs et en participant à plusieurs dévoilements en milieu de travail afin de susciter l’intérêt et la générosité des gens à investir dans la grande cause qui touche l’ensemble de la population», a mentionné l’organisme.