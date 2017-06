Camp des Complices: Des places toujours disponibles

Crédit photo : Courtoisie

Pour sa deuxième et ultime édition sur la Côte-Nord, le Camp des Complices lance un dernier rappel aux parents désirant inscrire leurs enfants de 4 à 14 ans à ce camp d’été spécialisé en zoothérapie.

La date limite est le 31 mai. La prise d’inscription s’effectue via une boutique en ligne au www.amelia.com. Des formules camp de jour (cinq jours et une nuit) et camp de vacances (six jours et cinq nuits) sont offertes.

Les prix affichés comprennent tous les repas, un service de garde et un service de transport vers le Camp Scout André Beaupré. Une seule semaine est ouverte soit du 25 au 30 juin.

Pour obtenir de plus amples informations, il suffit de joindre l’intervenante en zoothérapie et propriétaire de La Patte Complice, Hélène Desaulniers, par téléphone au 418 961-3108 ou par courriel au info@lapattecomplice.com.