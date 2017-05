Des cadets de Shelter Bay en compétition provinciale

Crédit photo : Cadets Canada

C’est à titre de membre de l’équipe de Shelter Bay que sept cadets de la marine ont participé à la compétition provinciale de matelotage à Valcartier, les 22 et 23 avril. Au total, 400 cadets issus des quatre coins de la province se sont disputé les honneurs dans une série d’épreuves.

«Je trouve ça instructif. On apprend plein de nouvelles manières de faire qu’on peut ramener à notre corps de cadets. On essaie de nouvelles choses et on se spécialise. J’aime vraiment avoir la chance de revoir les gens qu’on a rencontrés aux camps d’été», dit Jade Boulay Landry, 17 ans, capitaine de l’équipe Shelter Bay.

Lors de la compétition, la capitaine Boulay Landry a pu compter sur l’appui de six autres cadets. Samuel Boulay, Brendon Bradette, Pierre Comeau, Ryan Miller, Noémie Pineault et Gabrielle Leblanc ont donc été les six membres qui complétaient la délégation de Shelter Bay.

La compétition était axée sur les connaissances marines et sur les appareils de levage de charge. Elle comportait un jeu-questionnaire, un exercice de lancer de cordage, une épreuve de communication navale ainsi que la construction d’appareils pour soulever et déplacer des charges de façon sécuritaire et dans un délai limité.

Le Programme d’instruction des cadets de la marine enseigne le matelotage aux jeunes de 12 à 18 ans. Que ce soit pour amarrer un bateau au quai ou soulever une charge, il enseigne aux cadets une foule de nœuds et de manœuvres efficaces pour effectuer ces tâches. Chaque année, les cadets de la marine du Québec redoublent d’efforts dans l’espoir d’être sélectionnés pour participer à cette compétition qui met en pratique l’instruction reçue au corps de cadets.