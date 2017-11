Les Cachalots décrochent la bannière du Festival par équipe de natation

Crédit photo : Courtoisie

Le Club de natation les Cachalots de Port-Cartier avait comme objectif de ramener la bannière du Festival par équipe – Section 5 Est. C’est exactement ce qu’il a fait! Quant au club de natation de Sept-Îles, il a également bien performé, terminant au cinquième rang sur les 13 équipes participantes à la compétition à Jonquière.

Le Festival par équipe réunissait quelque 250 nageuses et nageurs des clubs de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Est-du-Québec, dans les catégories 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans et 17 ans et plus.

La délégation portcartoise de nageuses et nageurs a devancé au classement celle du club hôte, Jonquière, par 45 points (1341 contre 1296). «Même sans nageurs 17 ans et plus, le club a réussi à faire assez de points pour gagner. Ce n’est pas rien», a laissé savoir la responsable des communications des Cachalots, Joëlle Vignola.

Des points étaient attribués aux six premiers athlètes au classement pour chacune des épreuves (individuelles et relais). Cette bannière enverra le club de Port-Cartier en section 4 pour l’an prochain.

35 fois l’or!

Des points de première place, les Cachalots en ont récolté plusieurs. Ils ont terminé le Festival par équipe avec 29 médailles d’or en individuel et six pour les relais (en plus d’une deuxième place et d’une troisième).

En individuel, un peu plus de la moitié des présences sur la plus haute marche du podium se retrouvent chez trois nageurs. Thomas Dignard a souligné son retour à la compétition en y prenant place à six reprises en autant d’épreuves, en plus de s’offrir un record de club au 50 m dos. Clara Brochu, Anélia Lapierre et Laurianne Vigneau ont frôlé la perfection, quittant le Saguenay avec un palmarès de cinq écus d’or et un d’argent. Brochu a d’ailleurs abaissé deux marques des Cachalots qu’elle détenait (100 m dos et 100 m papillon).

Autres médaillés

La nomenclature des autres médaillés portcartois comprend Anne Brochu (3 or, 2 argent et 1 bronze), Lou Philippe Bezeau (3 or et 2 bronze), Marie-Kali Dupuis (1 argent et 3 bronze), Mya Ritchot (1 or et 2 bronze), Even Quessy (2 argent et 1 bronze), Nelly Duchaine (3 bronze), Marc-Antoine Gagnon (1 or et 1 argent), Claudelle Dumas (2 bronze), Antoine Girard (1 argent) et Anabelle Boivin (1 bronze). Anne Brochu, en plus d’abaisser son record au 200 m libre, elle apposera son nom pour ceux du 400 m libre et 50 m papillon.

Performances septiliennes

Le Club de natation de Sept-Îles, qui comptait 24 nageurs, a bien fait au Festival par équipe à Jonquière. Il est reparti de la compétition avec 32 médailles, dont neuf d’or. À lui seul, Maxim Laplante en a trois. Thomas Girardin et Gabriel Thibeault ont chacun terminé au premier rang en deux occasions. Girardin a bonifié sa récolte de trois médailles d’argent et d’une de bronze tandis que Thibeault s’est aussi retrouvé avec quatre médailles d’argent au cou.

Ariane Chiasson (1 or et 2 bronze), Xavier Bouchard (1 argent et 1 bronze), Mia Dupré (3 bronze), William Girardin (1 argent) et Alexandre Beaulieu (1 bronze) ont aussi contribué à la récolte. Les relais septiliens ont rapporté sept médailles (1 or, 2 argent et 4 bronze). Les protégés de l’entraîneure-chef Pascale Turbide ont également excellé en termes de standards réalisés, soit 28.