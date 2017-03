Cabane à sucre du Lady Era: Se régaler pour une bonne cause

Crédit photo : Stéphane Gendron

Lors d’un dîner sucré le 9 mars, la Fondation pour la santé Le Lady Era a procédé au dévoilement de sa première activité de financement qui se tiendra les 15 et 16 avril à la base de plein air Les Goélands sous la thématique du temps des sucres.

Un concept proposé par Alain Bourassa qui est l’un des instigateurs de la Fondation pour la santé Le Lady Era. «J’ai grandi en Mauricie entouré d’érablières. J’avais envie de reproduire cela sur la Côte-Nord et de le faire pour une bonne cause, indique-t-il. Quand j’ai mis les pieds à la base de plein air Les Goélands, j’ai rapidement constaté que c’était l’endroit parfait pour tenir une telle activité de financement», explique-t-il.

Une fin de semaine familiale que M. Bourassa n’hésite pas à qualifier de festive durant laquelle quatre repas seront offerts. À cela s’ajoute une ferme de Pâques, du traîneau à chien, des chevaux, une chasse aux cocos, l’aménagement d’un hangar chauffé où sera expliqué la thématique de cet événement-bénéfice, la dégustation de produits à base d’érable et un concours forestier réalisé en collaboration avec Produits Forestiers Arbec.

L’utilisation des fonds

L’argent récolté lors de cette première campagne de financement, avec pour partenaire majeur ArcelorMittal, sera utilisé pour l’offre éventuelle d’un programme de kinésiologie au centre hospitalier de Port-Cartier. «Il est démontré que plus les gens bougent, plus cela a un impact positif sur leur santé. Ils arrivent à conserver leur autonomie beaucoup plus longtemps. On veut, entre autres, mettre en place un programme d’exercices facile à reproduire à la maison», a expliqué Dre Annick Émond.

La mission de la Fondation pour la santé Le Lady Era consiste à supporter des projets d’acquisition d’équipements médicaux et paramédicaux, des projets d’aménagements spécialisés et des services professionnels de santé à Port-Cartier pour en arriver à faire une différence dans le quotidien des gens dans le besoin.