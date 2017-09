CAB de Port-Cartier: Retour du souper aux saveurs du terroir nord-côtier

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier invite la population à prendre part à la 7e édition de son souper aux saveurs du terroir nord-côtier. Cet événement-bénéfice aura lieu le 14 octobre à 18h à l’école Mère-d’Youville.

Concoctée par la Brigade, ce repas cinq services comprend de la rillette de lapin et gelée de sapin baumier, consommée de gibier et son effiloché de perdrix, suprême de canard laqué aux graines rouges des Îlets-Caribou, sauce corsée au gin Ungava et cèdre confit et les accompagnements du chef, granité de fraises, ainsi que pudding au pain aux petits fruits des champs confits et sa crème anglaise infusée au thé des bois.

Les billets sont en vente au coût de 80$ auprès de l’équipe du CAB de Port-Cartier, à son local au 10, avenue Boisvert ou par téléphone au 418 766-3202.