Ça sent de plus en plus le Tournoi Orange Alouette!

Crédit photo : Julien Choquette

Au rythme auquel les inscriptions entrent, le Tournoi Orange Alouette pourrait y aller d’une nouvelle marque pour sa 39e édition qui aura lieu du 4 au 7 mai prochain. En ce jeudi midi, quelque 240 équipes étaient en règle. Et dire qu’il reste encore une semaine aux inscriptions!

Hâtez-vous si vous ne voulez pas rater le plus gros tournoi de volleyball récréatif au Québec et tout ce qui vient avec. Les inscriptions se prennent en ligne au www.tournoi-orange.com, et ce jusqu’au 6 avril. Il y a certainement une catégorie pour vous parmi celles offertes : «A», «B», «C», «D», «E» et «Z», classe (hommes, femmes ou mixte) sans action offensive (attaque et service par en haut).

L’inscription est au tarif de 320$ par équipe (six à huit joueurs). Il est possible d’avoir une formation à neuf volleyeurs/volleyeuses, mais il en coûtera 360$. Pour les équipes de moins de 18 ans, il en coûte 220$.

Sur scène

Quand on vous dit «tout ce qui vient avec», c’est que le Tournoi Orange Alouette, c’est plus que du volley. C’est aussi un événement festif avec des spectacles. Le jeudi, le groupe Matraqc prendra place sur la scène. Le lendemain, c’est le Lobster Country Band qui fera danser la foule. Pour le party du samedi, exclusif aux participants, Krystelle Savard et ses musiciens de Show must go iront de succès connus. Durant le souper crevettes, Alain-Denis Fleury et Kacendre Beaudin s’occuperont de réchaufferont la salle avec leur musique.