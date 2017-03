Ça joue au Championnat provincial de curling des maîtres

Le Championnat provincial de curling des maîtres est officiellement lancé dans l’édifice du 21, rue Comeau à Sept-Îles. L’organisation a procédé à l’ouverture officielle hier soir en présence de dignitaires et des joueurs de la plupart des équipes (trois équipes féminines arrivent aujourd’hui).

Sur les glaces, l’équipe septilienne de Michel Lachance (avec Julien Villeneuve, Marc Boulianne, Gaby Lanoue et André Lessard) est invaincue après deux matchs, grâce notamment à une victoire ce midi sur une autre formation locale, celle de Laval Chouinard (avec Normand Bouchard, Gilles Touzel, Noël Ross et Émilien Skelling), toujours en quête d’une première victoire (0-2), tout comme le quatuor d’Omer Roussy (avec Keith Turriff, Marc Dallaire et Léonard Landry) à 0-2.

Vous pouvez suivre les résultats au http://curling-quebec.qc.ca/resultats/#!/competitions/2379 ou vous rendre au Club de curling de Sept-Îles.

Lancer protocolaire