Le bureau de Purolator de Sept-Îles ferme

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Malgré la fermeture du point de service de Purolator à Sept-Îles, les gens pourront continuer de recevoir et d’envoyer leurs colis via Buro Plus.

Le dépôt de Purolator à Sept-Îles, situé au 510, rue Québec, a fermé ses portes le 23 février. Sur la porte de l’établissement, la direction indique à leurs clients de bien vouloir se diriger vers Buro Plus sur la rue Napoléon.

Le service à la clientèle de Purolator confirme que Buro Plus est leur agent à Sept-Îles. Tous les colis qui auraient normalement été acheminés au dépôt de l’entreprise à Sept-Îles y seront désormais transférés. Les gens pourront aussi passer par Bureau en Gros, mais pour des envois seulement.

La décision de fermer le dépôt de Sept-Îles a été prise par le siège social de l’entreprise, basé à Mississauga, en Ontario. Il n’a pas été possible d’avoir pour l’instant plus de détails sur les raisons qui motivent cette décision.