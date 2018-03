Budget Leitão : crédits d’impôt pour les billets d’avion et prolongement de la 138 au programme

Crédit photo : archives

Québec bonifie les crédits d’impôt sur le prix des billets d’avion, alloue des sommes au prolongement de la route 138 et crée un bureau de projet pour l’étude d’un pont à Tadoussac. Le budget est muet concernant la rénovation du quai de Port-Cartier et la création d’un lien maritime vers Anticosti.

Le ministre des Finances Carlos Leitão a dévoilé le budget provincial 2018 mardi à Québec. Le budget comporte certaines mesures spécifiques à la Côte-Nord et aux régions. C’est le dernier budget du gouvernement Couillard avant les élections prévues cet automne.

Le budget est équilibré et les dépenses sont en hausse de 4,6 milliards de dollars par rapport à 2017, dont environ 2 milliards de nouvelles dépenses.

Cela fait dire à plusieurs qu’il s’agit d’un budget à saveur préélectorale, dont à la députée péquiste Lorraine Richard.

«Je trouve ça désolant qu’à la veille d’une élection on donne des bonbons quand on a été trois ans à couper auprès des familles et des aînés, dans la santé et surtout en éducation. C’est sûr que c’est un budget pour séduire l’électorat», a-t-elle déploré.

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, rétorque que le gouvernement a fait ce qu’il devait faire pour rétablir l’équilibre des finances publiques au Québec.

«On s’était engagé sur une tendance de dépenses qui n’était pas soutenable, donc on a réglé ça. Ce qu’on fait maintenant, ce ne sont pas des bonbons. À peu près 70 % de ce qu’on a annoncé [mardi] va à la santé et à l’éducation. Ce n’est pas des bonbons, ce sont les services essentiels que la population québécoise souhaite avoir. Maintenant nous avons les moyens de le faire, c’est pour ça que nous l’avons annoncé hier», a dit le ministre, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Prix des billets d’avion

Des critiques quasi unanimes se sont élevées dans les derniers mois concernant les prix trop élevés des billets d’avion en régions. Le budget 2018-2019 de Québec bonifie donc son programme de crédits d’impôt remboursables à l’achat de billets d’avion.

Dès le 1er avril, les résidents de la Côte-Nord auront droit au crédit d’impôt de 30% du prix d’achat du billet, jusqu’à concurrence de 500$. Le taux est augmenté à 40% pour Fermont et la Minganie et à 60% pour Anticosti et la Basse-Côte-Nord.

La députée de Duplessis, Lorraine Richard, déplore que cette mesure ne s’attaque pas au problème de fond.

«Ils ne sont pas attaqués au monopole d’Air Canada», a-t-elle dit. «On donne des crédits d’impôt, mais le coût de billet ne baisse pas. C’est une subvention indirecte à Air Canada qui continue à maintenir des prix exorbitants.»

Le ministre Leitão se défend et explique vouloir offrir un «soutien plus rapide et plus direct» en attendant de régler la question compliquée du manque de compétition dans les marchés régionaux. Une étude sur les besoins et la planification du transport aérien régional est d’ailleurs annoncée au budget.

Carlos Leitão souligne aussi la mise en place d’un autre crédit d’impôt pour tous les Québécois qui veulent visiter les régions du Québec.

«Ils peuvent une fois par année se rendre dans une région et bénéficier d’un crédit d’impôt qui va faire baisser le prix du billet», a-t-il mentionné.

Prolongement de la 138

Le budget prévoit 232 millions de dollars pour le prolongement de la route 138. Cette somme s’applique aux tronçons Kegaska – La Romaine et Tête-à-la-Baleine – La Tabatière.

La péquiste Lorraine Richard salue cette mesure pour aller de l’avant en Basse-Côte-Nord, «enfin après trois ans d’attente».

Elle dénonce toutefois l’absence de fonds pour le réaménagement de la portion Port-Cartier – Franquelin et ajoute que presque rien n’est prévu pour la Minganie. Elle mentionne aussi que le gouvernement aurait pu en rajouter un peu plus pour accélérer l’échéancier de la route 389.

Le ministre Leitão confirme l’objectif du gouvernement de compléter la route 138.

«On fait les travaux par étapes. L’objectif que nous avons, et d’ailleurs nous avons des discussions constructives avec nos voisins du Labrador, on va inscrire ces travaux-là de la 138 dans une perspective de connexion interprovinciale. On va se rendre au Labrador.»

Pont à Tadoussac

Concernant la construction d’un pont sur la rivière Saguenay entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, le gouvernement annonce dans son budget la création d’un bureau de projet pour étudier en profondeur la faisabilité et les enjeux du projet.

«Par la suite, si telle est la conclusion, on passerait à l’étape suivante qui est la planification», a détaillé Carlos Leitão. «Et c’est à l’étape de la planification qu’on ferait inscrire et réserver des montants pour le projet. Mais pour l’instant, on est encore à l’étape des études.»

Autres mesures

Parmi les autres mesures prévues au budget du gouvernement libéral, on retrouve une enveloppe de 24,8 M$ à la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ). Cet argent servira à construire de nouvelles infrastructures touristiques, entre autres à Anticosti pour les activités de chasse, de pêche et de villégiature.

Le gouvernement annonce aussi la mise en place d’un «Portail Faune» pour la vente en ligne des permis de chasse, de pêche et de piégeage. Un montant de 14 millions de dollars est alloué à ce projet.

Le budget ne comporte aucune mesure pour la rénovation du quai de Port-Cartier et pour l’instauration du lien maritime entre la Minganie et l’île d’Anticosti.

La députée Lorraine Richard déplore que le budget ne fasse même pas mention de ces projets.