Budget 2017: Pas de hausse de taxes pour les Portcartois

Crédit photo : Archives

Le compte de taxes des Portcartois ne changera pas en 2017. Le taux de taxes foncières reste le même qu’en 2016 avec 0,91$ par tranche du 100$ d’évaluation. Mercredi, en séance extraordinaire, le conseil municipal de Port-Cartier a adopté un budget équilibré de 22,17 millions $.

C’est toujours une bonne nouvelle pour le citoyen. Les taxes municipales ne hausseront pas cette année, a confirmé la mairesse Violaine Doyle, mercredi. En 2016, la facture des Portcartois avait subi une augmentation de 4%. «Nous espérons que le budget (…) répondra à vos attentes (des citoyens) tout en poursuivant l’objectif de contrôler la charge fiscale des contribuables», a indiqué la mairesse Doyle.

La municipalité explique avoir atteint ses objectifs en adoptant «un important exercice de contrôle des coûts d’opération» qui a été demandé «à l’ensemble des gestionnaires». «Compte tenu que certaines dépenses municipales sont incompressibles, nous avons cherché (…) l’équilibre entre la rationalisation des ressources financières et la conservation de la quantité et de la qualité des services», a-t-elle assuré.

La Ville maintient d’ailleurs son Programme visant la vitalisation de certains secteurs et l’améliore même pour «stimuler la rénovation et la construction dans le secteur commercial». Port-Cartier met de plus en place un tout nouveau Programme d’accès à la propriété qui permet un crédit de taxes foncières «à toutes personne seule ou famille désirant acheter ou construire une première résidence» sur le territoire.

Du pain sur la planche

La municipalité de quelque 6 600 habitants cumule 53 projets, évalués à 40 millions $, sur sa table pour les trois prochaines années. De ce montant, la Ville s’attend à ce que 25,8 millions $ soient versés sous forme de subventions. En 2017, la protection des infrastructures municipales par enrochement linéaire dans le secteur McCormick est au programme, tout comme la fin des travaux au Centre Cartier.

La Ville prévoit aussi mettre à niveau ses infrastructures d’eaux usées et rénover les filtres de l’usine d’eau potable à Port-Cartier. La production et le traitement de l’eau potable, la construction d’un réseau d’aqueduc et le traitement des eaux usées sont également prévus pour le secteur Rivière-Pentecôte. Les travaux au 20, boulevard des Îles doivent aussi être achevés.