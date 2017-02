Briand gagne le bronze au Portugal

Crédit photo : Courtoisie

Deux judokas formés à l’Académie de judo de Sept-Îles, et maintenant membres du Centre national à Montréal, se trouvaient sur le continent européen en fin de semaine dernière. Étienne Briand a excellé du côté d’Odivelas au Portugal, terminant sa compétition avec la médaille de bronze à son cou. Quant à Janika Michel, elle n’a pas obtenu de classement de sa participation à l’Open d’Arlon en Belgique.

Briand a pleinement mérité sa troisième place à l’Open européen d’Odivelas chez les moins 81 kg, lui qui aura livré six duels sur les tatamis. Il est sorti gagnant de ses quatre duels de pool, disposant du Portugais Steve Castanheira, du Dominicain Medickson Del Orbe Cortorreal, de l’Israélien Asaf Chen et d’un autre «local», Carlos Luz.

En demi-finale, le Septilien a été vaincu par Denis Kalinin. Briand s’est relevé pour gagner le bronze en prenant le dessus en seulement 19 secondes sur le Français Baptiste Pierre.

«En général, ça s’est bien passé. Je connaissais le Russe contre qui j’ai perdu. Nous nous étions déjà entrainés ensemble. J’ai attaqué vraiment fort plusieurs fois, mais à la toute fin il a contré une de mes attaques pour un waza-ari et c’est comme ça qu’il m’a battu. J’aurais peut-être pu prendre plus le temps de me préparer, mais je le sentais proche de tomber chaque fois», a expliqué à Sportcom l’athlète de 23 ans.

Malgré une participation au combat pour l’or raté de peu, Étienne s’est dit satisfait de sa journée, lui qui a gagné chacun de ses affrontements par ippon. «J’avais vraiment de bonnes sensations et je projetais bien. Je suis content», a-t-il dit. Briand sera en compétition à Rome dans dix jours.

Michel

En action à l’Open d’Arlon, Janika Michel a perdu ses deux combats chez les moins 63 kg, et n’a pu obtenir de classement. Elle pourra se reprendre en mars lors de compétitions au Portugal et en Allemagne.