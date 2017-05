Briand décroche une autre médaille, cette fois, d’or!

Crédit photo : Nikolay Smorodin/Union européenne de judo

Il y a un peu plus d’un an, Étienne Briand passait des moins 73 kg au moins 81 kg. Et avec les résultats que le judoka connaît depuis le début de 2017, pas de doute qu’il a fait le bon choix. Le Septilien a remporté une cinquième médaille en six compétitions depuis le début de la nouvelle année. La dernière en lice, l’or, sa première d’or dans sa nouvelle catégorie, remportée dimanche à la Coupe européenne d’Orenburg en Russie.

L’athlète de 24 ans explique ses succès par quelques éléments importants. «Depuis un an, je travaille vraiment bien avec mon entraîneur (Michel Almeida), on a développé une belle complicité. Je prends du plaisir à faire des compétitions et je ne perds pas de poids. J’essaie de saisir ma chance chaque fois.»

Et le Septilien l’a très bien saisi dimanche en Russie, même s’il n’avait pu s’entraîner depuis dix jours en raison d’une blessure au dos. En six combats, certains gagnés par ippon, il s’est payé quatre Russes, dont Alu Bochkaev, en finale, à qui il a fait prendre deux pénalités pour triompher. Au tour précédent, Étienne Briand avait eu le dessus sur le champion de France en 2016, Jonathan Allardon.

Briand tentera de poursuivre sur sa lancée en prenant part au Grand Chelem d’Ekaterinburg cette fin de semaine. Par la suite, il entamera sa préparation pour les Championnats du monde (28 août au 3 septembre 2017, Budapest, Hongrie) avec notamment des camps en Russie et au Japon (juillet).