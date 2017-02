Une bourse de 1500$ pour Claudelle Dumas

Crédit photo : Courtoisie

La Portcartoise Claudelle Dumas est l’un des 20 étudiants-athlètes récipiendaires d’une bourse de 1500 $ remise par la Fondation Palestre Nationale (FPN) lors de la 3e édition de son Programme de bourse au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence.

Frédérick Tétreault, collaboration spéciale

Au total, 30 000 $ ont été remis en bourses à 20 jeunes étudiants-athlètes étant identifiés «Espoir» par leur fédération sportive. Tous âgés entre 12 et 17 ans, les jeunes athlètes se sont partagé quatre types de bourses, soit la bourse d’Excellence académique, la bourse de Soutien à la réussite académique et sportive, la bourse Persévérance ainsi que la bourse Leadership. Pour la triathlonienne de 15 ans, ce sont ses excellents résultats scolaires qui lui ont permis d’obtenir la bourse «d’Excellence académique».

«Nous sommes très heureux de remettre aujourd’hui 20 bourses de 1 500 $ chacune à 20 jeunes étudiants-athlètes qui en sont à leur début sur les scènes sportives québécoise et canadienne. Il est important pour nous d’intervenir très tôt dans leur carrière sportive et de créer ainsi une réelle différence dans leur cheminement autant sportif qu’académique», a déclaré le président de la Fondation Palestre Nationale, François Deschênes.

Pour sa part, le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, Claude Chagnon se dit très heureux de la présence de la Fondation Palestre Nationale au sein de ses partenaires. «La Palestre Nationale fait partie de l’histoire sportive du Québec et nous sommes heureux de perpétuer le nom de cette institution par le biais du Programme de bourses Palestre Nationale. Nous sommes d’autant plus heureux à l’effet que la Fondation Palestre Nationale ait accepté que ce programme soit dédié à de très jeunes étudiants-athlètes n’ayant pas accès à beaucoup d’appui financier au-delà du soutien de leurs parents», a-t-il souligné.