Borne publique payante : Port-Cartier obtient la première de la MRC

Crédit photo : courtoisie

Les Métallos de Port-Cartier organisent un évènement d’essai routier de véhicules électriques pour célébrer l’installation de la première borne de rechargement publique et payante sur le territoire.

Les citoyens de Port-Cartier sont invités à venir essayer différents modèles de voitures électriques le 6 juillet, au bureau du Syndicat des Métallos, Local 6869. L’évènement, auquel l’Association des Véhicules Électriques du Québec prendra part, vise à célébrer l’installation récente d’une borne de rechargement aux locaux des Métallos de Port-Cartier.

Tressy Langevin-Bouchard, présidente du syndicat, mentionne que c’est la première borne de rechargement publique et payante de la MRC Sept-Rivières.

«On l’a fait installer parce qu’on commençait de plus en plus à avoir des membres qui s’achetaient des voitures électriques. On essaie aussi de prendre une tournure plus verte chez les Métallos», explique-t-elle.

La borne, qui appartient au syndicat, est en marge du circuit mis en place progressivement en partenariat avec Hydro-Québec.

L’évènement du 6 juillet se tiendra de 17h à 20h30, directement dans le stationnement du bureau syndical situé au 178 Portage des Mousses.

Les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les véhicules électriques, comparer différents modèles offerts sur le marché et se renseigner sur les différents types de bornes. La Nissan Leaf et la Chevrolet Volt seront à l’essai gratuitement. Mme Langevin-Bouchard mentionne que l’un des membres de l’exécutif des Métallos, Mathieu Perrée, pourrait présenter sa Volkswagen e-Golf.