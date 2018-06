«Bonsoir! Elle est partie… de dos!»

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Quelque 550 personnes, jeunes et moins jeunes, ont assisté à un «spectacle» d’humour samedi soir au Stade Holliday de Sept-Îles, spectacle animé par les 4 Chevaliers – Easton. Une soirée marquante pour celui qui a ramené le quatuor sur la «map».

Renaud Lefort et sa bande ont fait rire la foule avec leurs numéros, mais ont aussi démontré leurs prouesses de joueurs de balle face à l’équipe locale de Sani-Manic Côte-Nord, vaincue 9-2. Et comme cerise sur le sundae, Lefort a choisi une de ses villes coup de cœur pour y aller de sa deuxième «longue balle», dos au marbre!

C’est en quatrième manche qu’il a réalisé l’exploit pour une deuxième fois en carrière. La vidéo de sa première réussite a été plus que virale sur les «Internet», vidéo vue des millions de fois, sans compter de nombreuses présences sur des chaînes sportives.

À sa première tentative de dos dans le match, Lefort a dû se contenter d’un ballon à l’avant-champ. En quatrième manche, avec un compte de deux balles et deux prises, le son de la balle et du bâton laissait présager de quoi d’intéressant. «Tu ne le sais pas tant que tes yeux ne sont pas revenus. Elle était haute et entre les lignes. Je suis plus fier que lors de ma première fois. Ça tombe dans ma ville coup de cœur. Je l’espérais depuis 2015», a-t-il confié après la rencontre, flottant toujours sur un nuage.

Bien reçu!

Malgré un temps frisquet, Lefort et sa bande ont bien aimé leur présence sur la Côte-Nord. La veille, ils s’étaient «produits» à Chute-aux-Outardes.

«C’est tout le temps le fun de revenir ici. J’ai un petit parti pris. C’est une de mes villes coup de cœur», a mentionné Lefort. «C’est un beau voyage parfait. Ce n’est pas à toutes les tournées qu’on a du luxe (logés au Manoir de Baie-Comeau et au Château Arnaud de Sept-Îles).»

Il a tenu à remercier Jean-François Vachon, instigateur de leur venue à Sept-Îles, au profit de l’Association du baseball mineur de Sept-Îles. «C’est bien beau ce qu’on fait, mais s’il n’y avait pas de bons bénévoles derrière ça ne serait pas un succès», a conclu le grand artisan des 4 Chevaliers – Easton.

Il sera possible de voir en résumé cette soirée plus tard durant l’été sur les ondes de TVA Sports 2. Gageons que le circuit de dos fera partie des faits saillants!