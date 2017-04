Bobby Bazini: Un talent de plus en plus reconnu à l’étranger

Crédit photo : Courtoisie

En tournée intensive dans diverses régions du Québec et même dans l’Ouest canadien, Bobby Bazini est visiblement heureux d’avoir l’opportunité de se produire à nouveau sur la Côte-Nord, le 23 avril à 20h à la salle Jean-Marc-Dion. Un spectacle équivalent à celui qu’il présente dans les grands centres urbains.

Une chose est certaine, Bobby Bazini éprouve un réel plaisir à voyager grâce à sa musique. «Depuis février, on s’est promené pas mal partout au Québec et même dans l’Ouest canadien. Chaque fois que j’y vais, un intérêt de plus en plus grand se fait sentir à mon endroit, constate-t-il. Mon équipe travaille aussi très fort pour me faire connaître aux États-Unis. Dans tous les cas, je ne me mets aucune pression sur les épaules et je profite pleinement de l’instant présent.»

Malgré tout, l’auteur-compositeur-interprète est reconnaissant de l’immense succès qu’il obtient au Québec. «Ici, tout s’est fait progressivement pour moi. J’ai fait beaucoup de radio à mes débuts. Le bouche-à-oreille a aussi beaucoup joué en ma faveur. Je ne peux pas espérer mieux. Cependant, je m’en voudrais de ne pas tenter ma chance ailleurs», a lancé celui qui a vendu 50 000 copies de son troisième album «Summer is gone» seulement quelque mois après sa sortie. Un bel exploit dans le contexte actuel.

Une soif d’authenticité

Un disque qu’il considère plus que jamais à son image. «J’ai voulu aller ailleurs. Je suis réellement sorti de ma zone de confort. J’ai collaboré avec d’autres auteurs. Cela a donné un regard extérieur sur ce que je fais. J’en ressors grandi, explique-t-il. Peu importe, j’essaie toujours que ce que je fais en musique me ressemble vraiment. Je suis entouré de gens qui m’octroient une très grande liberté et cela je l’apprécie au plus haut point. Je trouve important de travailler à tous les aspects de ma carrière.»

Un répertoire musical plus rythmé que Bobby Bazini a beaucoup de plaisir à interpréter en compagnie des six musiciens qui l’accompagnent lors de cette tournée du Québec. «Il y a une réelle chimie entre nous. Les chansons qui se trouvent sur mon troisième album se transposent très bien sur scène. Rapidement, ça donne envie aux gens de se lever pour danser. De plus, on est sept sur scène. On offre en région le même spectacle que dans les grands centres. C’est le même décor. Il a été pensé pour bien se transposer dans de plus petites salles», a-t-il tenu à préciser.