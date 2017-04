Bloom: ITUM et Champion s’entendent

Crédit photo : Champion Iron Limited

Champion Iron Limited et les Innus de Uashat mak Mani-Utenam s’entendent pour l’exploitation de la mine du lac Bloom, située sur les terres ancestrales de la communauté. L’entente conclue mercredi est valide pour les 21 années de vie anticipées du site minier.

L’entente de type «répercussions-avantages» demeure confidentielle mais la bande affirme que le nouvel accord est «une bonification» de celui conclu en 2008 avec Consolidated Thompson. Thompson a démarré la mine du lac Bloom avant de la vendre à Cliffs Natural Resources en 2011. Champion a racheté le site minier il y a un an, pour quelque 10,5 millions $, dans la foulée de la restructuration légale de Cliffs.

À l’époque, Thompson avait conclu de verser 5 millions $ annuellement à la communauté pour la durée de vie de la mine, estimée à 34 ans. Impossible de savoir si ces montants ont été renégociés mais ITUM affirme que «l’entente actuelle» offre «une nette amélioration» notamment sur le plan environnemental.

Champion confirme entre autres la création d’un comité sur l’environnement sur lequel des Innus et des membres de l’entreprise siégeront. Des visites et des «inspections» sur le site sont notamment prévues. La minière garantit aussi la création d’une cinquantaine d’emplois destinés aux Premières Nations et l’octroi de contrats aux entreprises innues.

«On va inclure les entrepreneurs de la communauté dans tous nos appels d’offres», assure le chef des opérations, David Cataford. «On est aussi en train de travailler pour émettre quelques contrats de gré à gré avec la communauté (…) Notre intention est également de maximiser le nombre d’emplois pour la communauté».

Champion explique avoir consulté les Innus avant même de mettre la main sur la mine du lac Bloom. «On a toujours dit qu’on voulait travailler avec les communautés locales, que ce soit pour l’approvisionnement ou la main-d’œuvre», indique M. Cataford. «On reconnait aussi l’importance de travailler avec les Premières Nations qui ont des revendications sur le territoire de la mine».

ITUM souligne d’ailleurs que la minière se comporte «en citoyen corporatif responsable» alors que «d’autres s’entêtent à ne pas respecter (leurs) droits». «Pour nous la règle est claire», affirme le chef Mike McKenzie dans un communiqué. «Si une entreprise souhaite exploiter nos ressources naturelles, elle doit le faire en respectant nos droits comme premiers héritiers du Nitassinan ».

L’entente ratifiée entre Thompson et les Innus en 2008 avait été approuvée par la communauté par référendum.

Champion chercher à rallumer les machines du lac Bloom d’ici 2018. Pour y arriver, l’entreprise doit réunir quelque 287 millions $.