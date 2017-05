Une blessure met fin à la saison de CrossFit de Vigneault

Crédit photo : crossfitphotojournal

Alex Vigneault se trouve à Albany, là où s’amorceront les Régionaux Est demain, mais le Cayen ne pourra affronter les meilleurs. Et il ne pourra encore moins être des CrossFit Games pour une troisième année. À l’entraînement la semaine dernière, l’athlète de 24 ans a subi une déchirure partielle musculaire pectorale (bras droit).

Le sportif rage contre cette blessure survenue il y a une semaine alors qu’il ne lui restait que deux répétition à sa pratique de l’épreuve # 2 des Régionaux Est (21-15-9 Dumbell snatches 80 lbs Ring dips). «C’est vraiment une blessure bête. Je vais être fâché très longtemps avec ça», a indiqué Vigneault, au repos sportif du haut du corps pour cinq semaines.

«Je suis à Albany, je suis allé m’enregistrer, je suis allé au briefing des athlètes, je suis motivé comme si j’allais compétitionner avec les meilleurs de l’Est, mais au fond c’est que je ne réalise pas encore qu’avec ma blessure il m’est impossible de faire une seule répétition. J’ai mis des efforts, sacrifié du temps et je me suis levé chaque matin de l’année en pensant à mon objectif»,a-t-il laissé savoir, ajoutant qu’il ne voulait pas prendre de chance et aggraver sa déchirure.

L’homme originaire de Havre-Saint-Pierre, qui avait réalisé la troisième meilleure performance mondiale lors des Open, mentionne qu’il promet de revenir en force en 2018. «Tout ce que j’ai gagné en 2017 me suivra en 2018. Je m’excuse et je vous promets que c’est seulement une erreur et qu’en 2018 je serai là pour vrai et cette fois-ci personne ne sera déçu.»

Il y a aura tout de même un Vigneault cette fin de semaine en action aux Régionaux. Son frère Jérémy sera de la compétition en équipe.