Bilan routier sur la Côte-Nord : moins de décès, plus de blessés

Crédit photo : archives - Le Nord-Côtier

Il y a eu moins de décès sur les routes de la Côte-Nord en 2017 que l’année précédente, mais le nombre de blessés légers a connu une hausse de 17%, révèle le bilan du ministère des Transports.

Dans son bilan régional dévoilé mardi, le ministère des Transports recense neuf décès sur la Côte-Nord en 2017, soit deux de moins qu’en 2016. C’est aussi une amélioration de plus de 2% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Le nombre de blessés graves est aussi en baisse. Il y en a eu sept de moins qu’en 2016, soit 25 au total. C’est le nombre de blessés légers qui est en hausse de 17,2%, atteignant 388.

Au total, les routes de la Côte-Nord ont fait 422 victimes en 2017.

Au niveau provincial, le bilan s’est alourdi en matière de décès et de blessés graves avec des augmentations de 13 et 28 respectivement.

En avril, le gouvernement a adopté de nouvelles mesures au Code de la sécurité routière. Il espère ainsi améliorer les prochains bilans. On prévoit notamment une plus grande protection des usagers vulnérables, un meilleur accompagnement des nouveaux conducteurs et des sanctions plus sévères pour les facultés affaibli est les distractions au volant tel que le cellulaire.