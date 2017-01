Bibliothèque Louis-Ange-Santerre: Les Mangas à l’honneur à la salle l’Aquilon

Crédit photo : Manon Lavoie

La salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre sera l’hôte de l’exposition Les Mangas, du 8 janvier au 4 février. Un projet artistique réalisé par les huit élèves de l’artiste-peintre, Manon Lavoie.

Pendant quatre semaines cet automne, Manon Lavoie a accompagné des jeunes, âgés de 10 à 14 ans, dans la création d’une toile inspirée par l’univers des mangas. «Mon objectif était ici de les accompagner à toutes les étapes de sa création. Je voulais faire appel à leur imagination. J’étais convaincue que c’était là un thème parfait pour stimuler leur créativité et j’ai eu raison», lance-t-elle.

La réalisation d’une œuvre découlant d’une image choisie par les jeunes sur Internet qu’ils ont ensuite reproduite sur toile, tout en suivant les précieux conseils fournis par l’artiste-peintre. «Le principal défi était surtout la gestion du temps, avance-t-elle. J’ai dû les encadrer davantage pour qu’on puisse en arriver à réaliser ce projet dans les délais prescrits. Je peux vous assurer que tout s’est fait dans le plaisir.»

Un projet réalisé grâce à un soutien financier de l’Entente de développement culturel qui découle d’un partenariat établi entre la Ville de Sept-Îles, le ministère de la Culture et des Communications et l’Aluminerie Alouette. Les jeunes de 7 ans et plus désirant s’inscrire à des cours de peinture peuvent contacter Manon Lavoie, par téléphone au 418 962-6845, par courriel au lavoiemanon@globetrotter.net ou visiter la page Facebook : l’atelier de Manon-artiste peintre.