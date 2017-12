Bernard Gauthier quitte la vie politique

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le syndicaliste de la Côte-Nord a décidé «d’accrocher ses patins au niveau de la vie politique et publique». Jusqu’à mardi matin, Bernard Gauthier était le chef du parti Citoyens au pouvoir en vue des prochaines élections provinciales.



Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Bernard Gauthier indique que ce sont des raisons de santé qui le pousse à se retirer de l’espace publique. «C’est bien beau consacrer sa vie aux autres, mais il faut penser à soi aussi. Les messages sont assez clairs dans la vie aussi, ton corps te parle et puis les gens autour de toi te parlent aussi. Ma famille est plus importante que bien d’autres choses», explique-t-il.

Retour possible

Il précise également qu’il n’écarte pas la possibilité d’un retour. «Ce n’est peut-être pas définitivement, mais pour le moment, j’ai besoin de décrocher. Cumuler les deux fonctions, c’est beaucoup plus compliqué que je pensais […] Je pense que j’ai brulé la chandelle par les deux bouts. Là, j’ai besoin de récupérer ma vie privée», indique-t-il.

Bernard Gauthier assure qu’il restera impliqué auprès du Parti Citoyens au pouvoir. «Je vais militer pendant les élections. C’est le plus beau parti que j’ai pu voir naître», dit-il.

Il compte également poursuivre ses engagements à titre de syndicaliste. «Mon combat n’est pas fini. La Côte-Nord, la mobilité provinciale, ça me tient à cœur. On va donner un bon coup de main à notre région», assure-t-il.

Celui que l’on surnomme Rambo invite la population à s’exprimer sur sa décision via ses pages Facebook qu’il fermera vendredi.