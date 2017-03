Belle représentation de l’est et de l’ouest pour le Championnat provincial de badminton

Les fins de semaine avec un championnat régional se suivent, mais changent de sport pour le RSEQ Côte-Nord. Le week-end dernier, c’était celui de badminton qui était au calendrier. Et ça se passait à Havre-Saint-Pierre pour quelque 210 athlètes-étudiants de la côte.

Pour les catégories du niveau secondaire, soit le benjamin, le cadet et le juvénile, les quelque 140 raquettes participantes se disputaient non seulement les honneurs des différentes épreuves de leur catégorie, mais aussi les places pour la délégation Côte-Nord pour le Championnat provincial du RSEQ qui aura lieu du 21 au 23 avril à l’école Val-Mauricie de Shawinigan.

L’ouest de la région (Bergeronnes/Les Escoumins/Sacré-Cœur) occupe dix des 24 places sur l’équipe. Dans le benjamin, on retrouve Émilie Gauthier et Thalie Hovington en double féminin ainsi que Florence Boulianne et Samuel Morin en mixte, dans le cadet, il y a Amélie Bouchard et Sarah-Maude Savard en double féminin et Tommy Hovington avec Félix Deschênes en double masculin. Pour le juvénile, Sarah Boulianne et Alex Deschênes évolueront en mixte.

Les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier enverront cinq athlètes-étudiants en Mauricie. Il s’agit de Gabriel Lapierre (simple, benjamin), Maxim Dumas (simple, benjamin), Jérémie Dumas (simple, juvénile), Raphaël Vigneault (double masculin, juvénile) et Allen Imbeault-Beaudin (double masculin, juvénile).

Le Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles (Alyson Tessier, simple juvénile et Daphnée Vollant/Sabrina Ambroise, double juvénile) et le Noir et Or de l’IESI (Jérémi Bossé, simple cadet, Andesha Michel-St-Onge/Nathaniel Mckenzie, mixte juvénile) compteront chacun trois participants. La délégation est complétée par Mathieu Vigneault et Jacob St-Laurent du Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre en double masculin benjamin et par Sydra Pilot de l’Atanukan de l’école Manikanetish de Uashat pour le simple féminin cadet.

Au palmarès des bannières, plusieurs se retrouveront dans les gymnases de la Haute-Côte-Nord, soit neuf des quinze qui étaient à l’enjeu.

Pour la liste des médaillés de chacune des catégories et celle des écoles récipiendaires de bannières, consultez la version papier de votre Nord-Côtier du 29 mars 2017 en page 43.