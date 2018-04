Le Bella Desgagnés entame sa saison 2018-2019

Crédit photo : Stéphane Richard

Le navire Bella Desgagnés a entamé sa saison 2018-2019 ce lundi 2 avril. Sa mission première et essentielle est d’assurer l’approvisionnement de la Basse-Côte-Nord et de l’île d’Anticosti en passagers et marchandises.

Le N/M Bella Desgagnés a jeté les amarres le lundi 2 avril à Rimouski à destination de Sept-Îles. Il se rendra ensuite à Port-Menier, Havre-St-Pierre, Natashquan et aux villages de la Basse-Côte-Nord.

Le bâtiment devrait arriver à Blanc-Sablon vendredi matin si les glaces le permettent. Francis Roy, P.D.G. de Relais Nordik, qui exploite le Bella Desgagnés, fait le point :

«La majorité des ports de la Basse-Côte-Nord à partir d’Harrington Harbour sont encore pris dans la glace. Donc à partir de [mercredi] nous avons une escorte de brise-glace prévue pour nous aider à déglacer ces ports-là.

«Dans le golfe Saint-Laurent lui-même, il n’y a pas vraiment de problématique, continue-t-il. La navigation va se faire sans trop de glace. C’est lorsqu’on va arriver près de Saint-Augustin et Blanc-Sablon, là on voit les glaces qui ont commencé à rentrer par le détroit de Belle Isle. On voit qu’il y a un bouchon de glace, mais tant que les vents vont être favorables et pousser les glaces loin des côtes, on devrait être corrects.»

L’horaire et le positionnement en temps réel du navire sont accessibles sur le site internet de Relais Nordik.

La desserte maritime par le Bella Desgagnés est un service essentiel pour la Basse-Côte-Nord et l’île d’Anticosti. Le navire y transporte annuellement environ 15 000 passagers (dont 1 500 à 2 000 touristes), 17 000 tonnes de marchandises et 2 000 véhicules.