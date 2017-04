Bell cause pour la cause: La Côte-Nord représentée dans son comité de sélection

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Intervenante à l’Association des parents et amis du malade émotionnel (l’APAME) de l’est de la Côte-Nord, Stéphanie Savard a été choisie comme membre du comité de sélection de Bell cause pour la cause.

Cette initiative, mise de l’avant en septembre 2010, vise à amorcer une nouvelle conversation à propos de la santé mentale au Canada. En plus de rejoindre des millions de Canadiens, elle a aussi suscité de l’intérêt chez des personnalités publiques qui ont accepté de s’y associer.

Jusqu’à maintenant, Bell a distribué plus de 86 millions dans des programmes de santé mentale. De ce montant, 6 millions proviennent de ce Fonds communautaire depuis 2011, ce qui a permis de venir en aide à 344 organismes. L’objectif recherché étant de soutenir des projets qui amélioreront l’accès aux soins de santé mentale et aux services pour les gens un peu partout au Canada par l’octroi de bourses variant de 5 000$ à 25 000$.