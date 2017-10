Beauchamp veut faire mieux aux Championnats du monde de taekwondo ITF

Crédit photo : Courtoisie

Karl Beauchamp s’envole aujourd’hui (5 octobre) pour l’Irlande, là où auront lieu, à Dublin plus précisément, les Championnats du monde de taekwondo ITF (junior et senior) du 9 au 15 octobre. Le Portcartois, qui profite d’un bon soutien financier d’ArcelorMittal, en sera à une deuxième participation «aux Jeux olympiques du taekwondo».

Quatrième en 2013 dans le volet individuel du cassage de puissance, Beauchamp, le plus vieux de la délégation canadienne de quelque 70 athlètes (une des plus grosses du Championnat), espère faire mieux. Il aura sa réponse le vendredi 13 octobre. «Tout pour me porter chance. Faire un podium me rendrait heureux», a-t-il laissé savoir avant son départ.

Pour la compétition par équipe du dimanche 15 octobre, l’homme de 46 ans souligne que le Canada est fort bien placé avec les quatre athlètes qui représenteront le pays. «Je serais étonné si on ne monte pas sur le podium.»

Beauchamp s’entraîne chez lui dans ses installations. Il a accru son volume technique, consacrant beaucoup plus de temps à ses mouvements.

ArcelorMittal

Le taekwondiste portcartois est heureux de pouvoir compter sur l’appui d’ArcelorMittal. «J’ai été approché par eux et ils m’ont demandé ce dont j’avais besoin. Ça enlève un bon tracas sur la carte de crédit », a-t-il conclu.