Bâtisseurs : le dialogue rétabli entre la direction et le comité des résidents

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le président du Groupe Résidences des Bâtisseurs Pierre Michaud a rencontré, mardi, dans le cadre de sa tournée annuelle, les membres du comité des résidents de son installation de Sept-Îles. Il a été convenu que de nouvelles bases de dialogue et un modus vivendi axé principalement sur le mieux-être des résidents seront mis en place d’ici juin.

En novembre, le comité des résidents des Bâtisseurs a fait une sortie publique pour dénoncer ce qu’il estimait être un manque de collaboration de la direction de l’établissement. Comme le comité comprend des membres non-résidents, la direction refusait d’en reconnaître la légitimité.

À la suite de certains propos diffusés dans les médias locaux et alimentés sur les médias sociaux, le président du Groupe, Pierre Michaud, considérait opportun de rencontrer les gestionnaires et les résidents, les instances du milieu et les membres du comité des résidents élu démocratiquement le 27 septembre, pour faire le point sur la situation.

Ces discussions franches et sans équivoque font en sorte que chaque partie concernée dans ce conflit a convenu de consacrer les prochains mois à rétablir les ponts, a fait savoir le Groupe des Résidences des Bâtisseurs, par communiqué.

«Nous avons eu des échanges positifs, qui ont favorisé la reconnaissance de nos objectifs communs en faveur des résidentes et des résidents. Dès maintenant, nous faisons table rase du passé et souhaitons jeter les bases d’une nouvelle relation collaborative», lance M. Michaud.

Le président du Groupe des Bâtisseurs souligne qu’il s’agit là d’un nouveau départ et n’entend pas débattre davantage de la question sur la place publique. Il ajoute que chaque partie a le désir de mieux collaborer. De son côté, le comité des résidents n’a pas non plus souhaité émettre de commentaires pour l’instant.