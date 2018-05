Bateau-Dragon Sept-Îles fait peau neuve

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Bateau-Dragon Sept-Îles donne le départ de sa 10e édition en dévoilant son nouveau site web interactif.

Les sportifs, les philanthropes et les curieux sont conviés au lac des Rapides le 21 juillet 2018 pour la 10e édition de Bateau-Dragon Sept-Îles. L’événement caritatif, sportif et festif a pour objectif de récolter 60 000 $ au profit de Centraide Duplessis et de Transit Sept-Îles.

Pour l’occasion, la course de bateaux-dragons fait peau neuve et se dote d’un nouveau logo et d’un site web interactif. Le site est accessible au www.bateaudragonsi.com.

La nouvelle plate-forme de sociofinancement permet aux participants de s’inscrire en ligne, de payer, de créer une page pour leur équipe et même de se créer une page individuelle. Les mécènes pourront aussi faire leurs dons en ligne et publier un mot d’encouragement sur la page de leurs participants préférés.

Les participants pourront solliciter leur entourage plus facilement grâce au nouvel outil mis à leur disposition. Les capitaines d’équipe y trouveront leur compte en n’ayant plus à courir après les formulaires d’inscription et l’argent récolté par leurs équipiers. Les dons en argent et en chèque sont néanmoins encore acceptés.

« Vous allez pouvoir tout faire là-dessus », résume Nadia Dorval, agente aux communications et marketing chez Centraide Duplessis.

Autre nouveauté, les intéressés pourront s’inscrire individuellement. Ils seront jumelés entre eux ou à des équipes incomplètes.

Aider les gens en situation de vulnérabilité

Chaque équipe de 21 pagayeurs doit effectuer une collecte de fonds d’au moins 2 500 $, incluant les frais d’inscription de 210 $ (10 $ par personne). Les concurrents individuels devront récolter au minimum 120 $, incluant le coût de leur inscription individuelle.

Les organisateurs décrivent l’objectif de 60 000 $ comme étant « un peu gêné » et « très très réaliste ». Ils invitent les gens à se fixer un objectif personnel ou par équipe plus élevé afin de le dépasser.

La directrice générale de Centraide Duplessis, Valérie Quimper, souhaite qu’une saine forme de compétitivité et de challenge s’installe pour que les équipes amassent des sommes plus substantielles que leur 2 500 $.

Son confrère Doris Nadeau, directeur de Transit Sept-Îles, partage ses vues.

« Cette activité est une opportunité extraordinaire de soutenir le développement du réseau communautaire de l’ensemble du territoire de Duplessis qui travaille quotidiennement à aider les gens en contexte de grande vulnérabilité », affirme-t-il.