Les Basques bantam vous invitent au match des toutous

Crédit photo : Le Manic

Les dernières semaines ont fait place au traditionnel lancer des toutous dans différentes ligues de hockey, à l’approche du temps des Fêtes. Une tradition qui permet d’apporter un réconfort aux enfants dans le besoin. À Sept-Îles, les Basques bantam BB invitent la population à faire de même ce samedi.

Les amateurs de hockey présents à l’aréna Conrad-Parent samedi auront l’occasion de lancer leurs peluches lors du premier but des Basques. La formation septilienne dans le bantam BB affrontera les Ambassadeurs de Chibougamau à 13h30 et 18h30. C’est lors de la première partie que ça se passera. Les deux mêmes équipes se retrouveront une fois de plus dimanche matin (9h30).

Les toutous récoltés seront remis aux familles défavorisées et aux enfants malades de la région. Vous êtes attendus en grand nombre. Ceux et celles qui voudraient offrir des peluches, mais qui ne pourraient être de la partie, sont invités à communiquer avec M. Dave Clements au 418 961-3872.

En fin de semaine dernière, les deux autres formations du double lettre de Sept-Îles étaient en action à la maison, avec la visite des Marquis de Jonquière. L’atome BB a remporté deux de ses trois rencontres, gagnant 9-1 (tour du chapeau pour Olivier Arsenault) au premier duel et 6-1 au dernier. Entre les deux, un revers de 6-5. Pour le pee-wee BB, même portrait, avec des gains de 4-0 et 6-3, et pour compléter le week-end, une défaite de 4-2.