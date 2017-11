Le bantam A encore en vedette au Tournoi Jouzy

Crédit photo : pixabay.com

C’est ce vendredi, un peu après midi, que s’ouvre la 28e édition du Tournoi Jouzy de Port-Cartier. Encore cette année, ce sont les hockeyeurs bantam A de la Côte-Nord qui seront de la partie.

Pas moins de neuf équipes seront de la compétition à compter de vendredi à l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. Les formations présentes seront les Panthères de Port-Cartier, les Rafales 1 et 2 de Sept-Îles, les Macareux 1 et 2 de Havre-Saint-Pierre, le Mashkuat Grizzly de Natashquan, les Vikings de Baie-Comeau, les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord et l’équipe féminine des Nord-Côtières.

Après avoir disputé chacune deux matchs en ronde préliminaire, les formations entreront en mode éliminatoire dans le milieu de l’après-midi samedi, avec des parties sans lendemain. La finale se jouera à 14h30 dimanche. Un concours d’habiletés aura lieu vendredi à 18h30, en marge de l’ouverture officielle (19h30).

Deux parties pee-wee, des rencontres de la Ligue Gérald-Vaillancourt Côte-Nord, s’intègrent à l’horaire de la fin de semaine du Tournoi Jouzy. Elles opposeront samedi à 12h (pee-wee B) et 13h15 (pee-wee A) les formations septiliennes des Rafales aux clubs portcartois (Aigles et Panthères).

Pour l’horaire complet du Tournoi Jouzy, consultez www.facebook.com/ahmpc/.