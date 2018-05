Baleines noires : le Bella Desgagnés modifie son horaire

Crédit photo : Cynthia St-Hilaire

La compagnie Relais Nordik modifie son horaire pour limiter sa vitesse à 10 nœuds dans certaines zones afin de protéger les baleines noires.

La diminution de vitesse à 10 nœuds est imposée par le ministre des Transports, par Pêches et Océans Canada et par la Garde côtière canadienne. Elle s’applique à certaines zones où des baleines noires sont repérées.

Le Bella Desgagnés devra limiter sa vitesse entre Sept-Îles et Port-Menier et entre Port-Menier et Havre-Saint-Pierre.

Relais Nordik inc. a donc adopté un nouvel horaire pour compenser la perte de temps qui découle de la directive fédérale. Cet horaire est disponible sur le site internet de l’armateur.

Le navire ravitailleur Bella Desgagnés dessert les municipalités de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord à partir des ports de Rimouski et Sept-Îles. Plusieurs des villages concernés ne sont pas reliées par la route.