Badminton : les raquettes nord-côtières ont bien cheminé à Drummondville

Crédit photo : courtoisie

Une vingtaine de raquettes nord-côtières se trouvaient à Drummondville en fin de semaine dernière, où se tenait l’Invitation Black Knight/Ashaway. À défaut de titre à cette sixième étape de la saison du Grand Prix junior de Badminton Québec, plusieurs joueurs ont cheminé jusque dans le carré d’as.

Trois fois plutôt qu’une, Andésha Michel-St-Onge de Uashat, aux études à Québec, s’est inclinée en demi-finale, dans le U19, soit en simple, en double féminin avec Raphaëlle Cuny (Mauricie) et en double mixte, faisant équipe avec Quoc Quyen Huynh-Bao (Montréal).

La comparse de double des dernières années d’Andésha, Sydra Pilot-Grégoire, a aussi baissé pavillon dans le carré d’as du simple féminin U17. Elle a subi le même sort en mixte dans le U19 avec le Septilien Jérémie Bossé, gagnant de la consolation en simple masculin U19. En double masculin, Bossé et Nathaniel Mckenzie ont cheminé jusqu’en demi-finale.

Une paire de la Haute-Côte-Nord s’est aussi retrouvée dans le carré d’as du tableau principal, celle de Félix Deschênes et Tommy Hovington dans le U17. En simple, Hovington a remporté la finale du côté consolation. Toujours chez les porte-couleurs du Bleu et Or des Escoumins, Florence Boulianne et Rosemary Laurencelle ont pris le deuxième rang du double féminin U15.

Quelques raquettes nord-côtières ont subi l’élimination à l’avant dernier tour en ronde consolation, soit la Portcartoise Maxim Dumas (SF U17), Laurencelle (SF U15), le duo Ludovic St-Onge/Angel Vollant du Club les Nomades de Uashat (DM U15) et les Septiliens Philippe Jauron et Jérémie Stéa (DM U15).

La prochaine compétition de badminton pour les joueuses et joueurs de la Côte-Nord est à l’horaire pour les 10 et 11 février à Havre-Saint-Pierre. L’Invitation Balbuzard sera la deuxième tranche de la saison du RSEQ Côte-Nord. À l’extérieur de la côte, le prochain rendez-vous sera la Coupe Junior Sports Experts à Gatineau du 2 au 4 mars.