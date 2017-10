Avertissement de forts bruits au parc Holliday!

Crédit photo : IESI

Septiliennes et Septiliens, pas de panique si vous entendez de forts bruits dans les environs du parc Holliday de Sept-Îles, aujourd’hui (20 octobre), entre 16h30 et 21h. L’Institut d’enseignement de Sept-Îles en sera responsable. Elle tient sa course Survivre aux Zombies.

Parmi les éléments sonores, des coups de feu retentiront… que des haut-parleurs. Il y aura aussi les cris des coureuses et coureurs, jeunes et moins jeunes, qui tenteront de fuir à l’invasion des zombies, qui n’ont laissé aucun survivant au Parc des écureuils.

Si vous avez envie de vivre cette aventure, il reste encore de la place pour certains des départs, qui se feront entre 16h30 et 20h. Vous pouvez obtenir plus de renseignements au www.facebook.com/zombiesi.