Les Aventuriers Voyageurs: L’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande à l’honneur

Crédit photo : Aventuriers Voyageurs

Les amateurs de voyage sont invités à faire une incursion sur l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, le 14 novembre à 19h et le 15 novembre, à 13h, au Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

Présenté par les Aventuriers Voyageurs, ce film-voyage comporte l’escalade de glaciers, la vue de fjords majestueux, une promenade à vive allure en jet-boat entre les parais d’un canyon étroit et la dégustation d’un excellent sauvignon blanc.

Journaliste-éditeur, Alain Bouchard s’est découvert une réelle passion pour les voyages à la fin des années 60’. Ceci l’a amené à parcourir l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Jusqu’à maintenant, sa contribution aux Aventuriers Voyageurs représente pas moins neuf films. Ils sont tous le reflet de ses intérêts humanitaires, sociaux et culturels. L’approche documentaire est qualifiée d’intimiste et est teintée d’humour.