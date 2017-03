Les Aventuriers Voyageurs: Les beautés de l’Islande sur grand écran

Crédit photo : Les Aventuriers Voyageurs

Le prochain film des Aventuriers Voyageurs, présenté le 14 mars à 19h au ciné-centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles, prendra la forme d’un road trip en Islande. Pour l’occasion, les cinéphiles seront invités à être témoins de phénomènes naturels incroyables qui évoquent la puissance des éléments en surface et sous la terre. À l’honneur, des cascades aux geysers, des sources chaudes aux majestueux fjords de l’ouest et le Vestmannaeyjar, une ville et un archipel sur la côte sud. Un moment complet de dépaysement.

Un intérêt est aussi porté par les deux réalisateurs de ce film-voyage aux gens qui habitent ce territoire. Un peuple à l’identité culturelle forte et indépendante. La bande-annonce peut être consultée au www.lesaventuriersvoyageurs.com. Les billets sont disponibles, dès maintenant, au guichet des cinémas respectifs.