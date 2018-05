Automne 2018 : Éric Lapointe «rockera» à la Salle Jean-Marc-Dion

Crédit photo : Satya Jack photographe

Éric Lapointe, Marc Hervieux, Laurent Paquin, Boucar Diouf et la pièce de théâtre «Je vous écoute» sont les principales têtes d’affiche de la programmation d’automne de la Salle Jean-Marc-Dion.

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles a dévoilé sa programmation d’automne mercredi. Les billets seront mis en vente dès le 9 juin sur leur site web et à compter du 12 juin au guichet et par téléphone.

Éric Lapointe offrira deux représentations de «Délivrance» en octobre, tandis que Marc Hervieux, Philippe Brach et Les Respectacles chanteront en novembre.

Trois artistes seront de passage dans le cadre de la tournée des Oreilles Dégourdies. Il s’agit de Taktika, Keith Kouna et Beyries. Au total, 17 artistes différents feront entendre leur voix à Sept-Îles cet automne.

Une bonne dose d’humour et de théâtre

Les amateurs d’humour ne seront pas en reste puisque Laurent Paquin, Boucar Diouf, Jérémy Demay et Simon Leblanc se succèderont sur les planches.

L’excellente pièce humoristique «Je vous écoute» mettra en vedette Mario Jean, Marc-André Coallier, France Parent et Luc Boucher. Ils interprèteront une histoire où un mari en mal d’amour et un psy claustrophobe passent ensemble la journée la plus étrange de leur vie à cause d’une femme qui ne demande qu’à s’éclater.

Six autres pièces figurent à l’affiche, dont «Le déclin de l’empire américain» et «Bashir Lazar».

Musique, danse et cirque

En musique, la harpiste Valérie Milot sera entourée virtuellement de plus d’une vingtaine de musiciens pour nous présenter «Orbis». Le menu comprend de nouvelles sensations et une redéfinition de l’expérience du spectacle de musique.

Lors de la venue de Dance Battle, les amateurs de danse investiront la scène pour compétitionner et danser avec des professionnels.

Enfin, le Cirque Alfonse en offrira plein les yeux et les oreilles avec son spectacle avec son spectacle «Tabarnak».

La programmation complète de la Salle Jean-Marc-Dion se retrouve au spectacle-sept-iles.com