Attentat à Québec: Une marche de solidarité s’organise à Sept-Îles

Un groupe de citoyens organise une marche en solidarité à la communauté musulmane, samedi à Sept-Îles. Le départ sera donné sur le coup de 13h du point de rassemblement, au coin des rues Arnaud et Maltais.

«C’est pour démontrer le désir d’ouverture (des Septiliens), de dire qu’on est accueillant, qu’on aime la diversité culturelle et qu’on rejette toutes formes de violence et toutes formes d’intimidation que peuvent subir certains groupes. C’est pas comme ça qu’on considère la cohésion sociale», a expliqué l’une des organisatrices, Catherine Allard.

Selon elle, l’organisation reçoit «plein d’appuis» de citoyens qui souhaitent faire leur part et participer à la marche, qui culminera par un recueillement devant le Centre culturel musulman de la Côte-Nord sur la rue Brochu. «Dans nos échanges, on voit qu’il y a plein de gens qui sont en train de se déployer pour que cette activité-là soit belle», dit-elle.

«C’est aussi pour dire à la communauté musulmane de Sept-Îles qu’on la supporte dans son deuil et surtout, on veut leur dire qu’ils sont bien ici chez eux. C’est important de manifester ça», a poursuivi Mme Allard, qui espère que «le plus de monde possible» se joindra à la marche dont le parcours n’est pas très long.

Sur la page Facebook de l’événement, une centaine de personnes ont déjà confirmé leur présence. Invité de la Chambre de commerce de Sept-Îles mercredi midi, le maire Réjean Porlier a aussi affirmé qu’il sera aussi du nombre, soulignant que les «immigrants sont les bienvenus» dans la région. Le bureau de la députée de Duplessis assure également que Lorraine Richard y prendra part.