Atteinte d’un problème de vision, elle est un «atout essentiel» au travail

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Atteinte d’un important problème de vision, Stéphanie Parent est à l’emploi d’Action-Emploi Sept-Îles depuis juillet 2017. Avant d’obtenir officiellement le poste, elle y a fait quelques années de stage grâce à un partenariat avec le Centre de réadaptation l’Émergent du CISSS Côte-Nord. La préposée à l’entretien est un atout pour son équipe de travail qui ne voudrait s’en départir pour rien au monde.

Même si elle ne voit qu’à 15%, Stéphanie Parent n’a jamais considéré son handicap comme un obstacle à l’emploi.

«J’ai l’impression de voir comme les autres. Je ne vois pas embrouillé. C’est un peu comme une caméra qu’on met en zone arrière. Cependant, je ne perçois pas à quelle distance sont les objets», explique-t-elle.

Une chose est certaine, elle a su s’intégrer rapidement à son équipe de travail.

«Au départ, j’étais gênée. Ça s’est tassé rapidement. On a tout fait pour faciliter mon intégration. Je sais très bien ce que j’ai à faire. Je suis contente d’être ici», enchaîne-t-elle. «Je suis une personne souriante qui aime aider les autres. J’aime sortir. J’apprécie le fait de ne pas devoir rester isolée chez moi à ne rien faire.»

Par la même occasion, la Septilienne en profite pour lancer un message d’espoir aux personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel.

«À chaque petit espoir, il faut continuer d’y croire. Il faut savourer chaque petite victoire. Il suffit d’un seul pas et tout change autour. Je crois sincèrement qu’on a tous notre place dans la société», lance-t-elle avec son sourire contagieux, l’un des traits que ses collègues de travail apprécient d’ailleurs le plus chez elle.

Une équipe plus que satisfaite

Directrice générale d’Action-Emploi Sept-Îles, Léna Simard a toujours souhaité intégrer une personne différente à son équipe. Elle se dit très satisfaite du travail accompli par Stéphanie Parent.

«Elle est une petite fourmi. Elle s’investit complètement dans son travail, soutient-elle. «Je ne reçois que des compliments sur le travail qu’elle effectue.»

Bien sûr, son embauche a nécessité l’adaptation du lieu de travail.

«Je l’ai fait avec plaisir. On a débuté avec des images, des photos et des lignes de couleur pour indiquer clairement les endroits où elle devait nettoyer. J’ai pris soin de bien indiquer les produits qu’elle doit utiliser et quels usages elle doit en faire», souligne-t-elle. «Toute l’équipe a aussi des consignes à suivre pour faciliter son travail. Par exemple, ne pas laisser traîner de petits objets au sol.»

Membre à part entière de l’équipe, Mme Simard entend bien la maintenir à l’emploi le plus longtemps possible.

«Même après la fin des deux subventions provinciales que nous recevons pour son embauche, je veux la garder à l’emploi avec nous. Je peux vous assurer qu’elle est avec nous pour rester», affirme-t-elle.