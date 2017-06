Les Arts et la Ville: Sept-Îles se distingue

Crédit photo : Andrée-Anne Lavoie de Beaulieu Lavoie Photographes

Sept-Îles a brillé au 30e colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville qui s’est tenu la semaine dernière à Montmagny. La municipalité a raflé le prix Culture et développement pour la première édition du Symposium de sculpture organisée en 2016.

C’est lors de la soirée de gala du 1er juin que Sept-Îles a mis la main sur le prix décerné à une municipalité ou une MRC pour une réalisation culturelle qui se distingue par son apport au développement de la collectivité. Le jury a souligné «l’intéressant partenariat» entre la Ville et Panache art actuel dans la réalisation du symposium ainsi que la «mobilisation des services municipaux».

«C’est une belle reconnaissance et un encouragement», s’est réjouie la conseillère municipale, Lorraine Dubuc-Johnson. «Il confirme que les projets artistiques et culturels ont bel et bien leur place dans une ville comme Sept-Îles». Le prix a été accepté par le maire Réjean Porlier, la conseillère Mme Dubuc-Johnson et l’agente culturelle, Pascale Malenfant.

Colloque 2018

C’est aussi lors de l’événement qu’il a été annoncé que Sept-Îles sera l’hôte du colloque du réseau Les Arts et la Ville du 6 au 8 juin 2018. Entre 200 et 250 élus municipaux et acteurs du milieu culturel convergeront vers la Côte-Nord pour participer. «Il s’agit d’une occasion privilégiée de faire connaître nos talents, de mettre en lumière le foisonnement culturel de la ville», a exprimé le maire Porlier.