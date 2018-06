Mine Arnaud teste la qualité de son produit

Crédit photo : courtoisie

Location de l’Anse procédera à l’extraction et au concassage de 500 tonnes de roches sur le site de Mine Arnaud cet été. Les matériaux seront par la suite transformés en concentré de phosphate pour être expédiés vers les clients potentiels de la mine.

Mine Arnaud amorcera des travaux la semaine prochaine pour «confirmer la qualité de son produit» pour des clients et partenaires potentiels. Ainsi, 500 tonnes devront être extraites et concassées, puis transportées vers les installations du Consortium de recherche appliquée en traitement et transformation des substances minérales (COREM).

Le COREM, un consortium formé de plusieurs sociétés minières et du gouvernement du Québec, produira 40 tonnes de concentrés. C’est ce qui sera envoyé vers les «clients potentiels» de Mine Arnaud à l’automne. Le projet d’échantillonnage profitera d’un soutien de 2,5 millions $ du gouvernement provincial.

Calendrier des travaux

Du 18 au 25 juin, Location de l’Anse installera ses équipements et débutera les travaux de décapage et nettoyage des neufs sites d’échantillonnages de la future fosse. Ensuite, jusqu’au 2 juillet, des travaux de forage, de dynamitage et d’excavation auront lieu.

Dans un communiqué émis jeudi par Mine Arnaud, on explique que les neuf dynamitages « de faible envergure » se dérouleront sur trois jours.

«[Les dynamitages] seront réalisés avec tous les équipements permettant de contrôler la déflagration et de diminuer au maximum leur impact sur la quiétude des résidents du Canton Arnaud», indique-t-on.

Le concassage du matériel aura lieu dans la semaine du 9 juillet. Le transport se fera par la route à raison d’un maximum de trois voyages par camion par semaine.