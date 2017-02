Ari Cui Cui: Un imaginaire débordant mis au service des enfants

Crédit photo : Courtoisie

De son vrai nom Ariane Gauthier, Ari Cui Cui s’impose de plus en plus dans le milieu jeunesse comme une référence. Une situation qui n’a rien de surprenant puisque son interprète retire un plaisir évident à laisser aller sa créativité autant sur scène que dans des livres illustrés.

Comédienne et chanteuse depuis une quinzaine année, Ariane Gauthier a toujours été passionnée par la comédie musicale. C’est ce qui l’a amenée à créer ce rôle d’Ari Cui Cui. «L’élément déclencheur a été le moment où j’ai eu mon premier enfant, souligne-t-elle. Même si j’avais déjà travaillé dans une garderie, j’avais mis de côté, en quelque sorte, l’idée de mener une carrière artistique pour les jeunes. Je n’avais simplement pas eu cet appel auparavant.»

Cette envie réelle de s’adresser aux jeunes lui offre l’opportunité de s’inspirer de son quotidien, tout en laissant place à son imagination. «Ça s’est fait tout naturellement. Ça me permet de combiner plusieurs passions, dont celle que j’ai pour la bouffe. C’était une façon de pouvoir chanter à mon goût. J’ai toujours été une fille pétillante et énergique. C’est naturel chez moi. C’est cette facette de ma personnalité que je peux exploiter au maximum avec Ari Cui Cui», soulève-t-elle.

Apprendre de manière ludique

Comme elle l’a toujours fait jusqu’à maintenant, l’artiste jeunesse se soucie d’incorporer à ses spectacles un contenu éducatif de qualité. «C’est pour moi super important. Je viens de la génération Passe-Partout où l’on apprenait constamment, explique-t-elle J’ai beaucoup voyagé au cours des dernières années et je m’en inspire pour créer les spectacles. J’évite les clichés. Je suis convaincue que je ferais un très bon prof comme ma mère.»

La comédienne se sent choyée de l’accueil réservé par les enfants à son endroit jusqu’à maintenant. «C’est un réel privilège que j’ai de pouvoir m’adresser à eux et je prends ça très au sérieux. Je ne tiens rien pour acquis. J’essaie de toujours leur en donner plus. Le contenu de mes spectacles est réel. Il est parfois émotif. Je me soucie qu’il y ait de la chair autour de l’os, renchérit-elle. Il s’en dégage aussi une très grande authenticité.»

Une ouverture sur le monde

Grâce au Regroupement des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ), elle est en mesure d’offrir quelques représentations de «Ari Cui Cui mijote un voyage», qui en est à ses débuts en salle. «Le premier spectacle se déroulait dans une cuisine. Celui-ci ouvre littéralement sur le monde, enchaîne-t-elle. C’est un voyage gourmand autour de la terre en une journée. C’est très divertissant», soutient-elle. «Les parents peuvent aussi y tirer leur compte. Il y a certains clins d’œil qui leur sont adressés.»

Le spectacle d’Ari Cui Cui fera l’objet de quatre représentations sur la Côte-Nord soit le 28 février à 14h au Centre des arts de Baie-Comeau, le 1er mars à 14h à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles, le 2 mars à 15h à la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre et le 3 mars à 18h30 au Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier.