ArcelorMittal finance la formation de jeunes ÉcoHéros

Crédit photo : ArcelorMittal

En concluant un partenariat avec Éco Héros, un organisme dédié à l’éducation des enfants et de leurs familles sur la biodiversité, ArcelorMittal a permis l’organisation de formations gratuites de Éco Héros à l’intention des enfants des Écoles primaires de Fermont et Port-Cartier.

Les élèves des écoles Mère D’Youville et St-Alexandre de Port-Cartier, ainsi que ceux de l’école des Découvertes à Fermont ont pu rencontrer des animaux vivants comme Silva l’oiseau Kookaburra, Linus, la buse de Harris, Millie, le tatou et Shelley, la tortue peinte. Ils ont en plus eu l’occasion de parfaire leurs connaissances des milieux naturels du Canada, en lien avec le curriculum scolaire du primaire. Ce fut l’occasion pour les élèves d’enrichir leur savoir tout en s’amusant.

«L’arrivée d’ArcelorMittal à nos côtés nous réjouit et nous permet de transmettre notre message sur la biodiversité à de nouvelles communautés», indique Tovah Barocas, vice-présidente des relations extérieures chez Éco Héros.

«L’éducation à la biodiversité fait partie des façons d’aider nos communautés à bâtir la société de demain», a déclaré Michaela Ilie, directrice générale santé, sécurité et développement durable d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada. «Nous exerçons nos activités industrielles de façon respectueuse pour l’environnement, tout en ayant une influence positive sur les milieux dans lesquels nous sommes installés. C’est pourquoi ce partenariat avec Éco Héros, un organisme apprécié des enfants et des enseignants, nous emballe autant.»

Sur la photo, on voit Marie-Christine Desrosier, adjointe juridique chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada, qui pose aux côtés de Vincent Corbin, le présentateur de Éco Héros, de Vincent Tremblay, le fils de Dominic Tremblay (planificateur/céduleur chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada) et de Samuel Tremblay, le fils de Éric Tremblay (aviseur technique wagons et soudure chez ArcelorMittal Infrastructure Canada). Les deux jeunes garçons ont assisté à la présentation qui se déroulait à l’école St-Alexandre de Port-Cartier.