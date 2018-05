Les arbitres de softball en formation en juin

Crédit photo : Jean-Phillip Grenier

Même si la saison sera déjà entamée, étant toute jeune d’une semaine ou deux, c’est en formation que sont attendus les arbitres de softball de la région les 9 et 10 juin. L’invitation s’adresse également à ceux et celles qui voudraient faire partie des «Bleus».

La clinique d’arbitres de softball sera dispensée par un formateur du Comité de développement des arbitres le 9 juin à Sept-Îles (8h30 à 16h30) et le lendemain à Pessamit (8h30 à 16h30).

Les participants verront les règlements de base et ceux ambigus. La mécanique de l’arbitre, le positionnement et les déplacements sur le terrain seront aussi abordés et même pratiqués.

Le stagiaire devra acquitter sa cotisation d’affiliation à Softball Québec, selon le niveau, soit 70$ pour le niveau I, 75$ pour le niveau II et 80$ pour le niveau III, en plus des frais de stage (montant à être déterminé, variant entre 15 et 25$ par personne).

Pour s’inscrire à la formation ou pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Jean-Luc Dorion, par courriel, à jean.dorion@cgocable.ca, ou, par téléphone, au 418 965-1987.