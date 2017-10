Appel à la population pour retrouver un Septilien de 16 ans

Crédit photo : Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver Shane Girard, 16 ans, de Sept-Îles. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il a été vu pour la dernière fois quittant son lieu de résidence le 5 octobre dernier vers 21h15. L’adolescent se déplacerait à pied et se trouverait dans le secteur de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-Utenam. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un kangourou rouge et un pantalon noir avec des lignes blanches.

Description

Taille : 1, 82 m (6’ 1’’ po)

Poids : 104 kg (230 lbs)

Cheveux : noir

Yeux : noir

Toute personne ayant des informations peut joindre la SQ au 1 800 659-4264.