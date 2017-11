Anthony Roussel; un nouvel album en main, il continue à faire sa place

Crédit photo : Photo : Barbara Mud

Toujours aussi soucieux et déterminé à se tailler une place de choix dans le paysage musical au Québec, Anthony Roussel vient de lancer un deuxième album ayant pour titre «La gymnastique de l’amour». Sa réalisation a été assurée par André Papanicolaou, dont les services sont sollicités par de nombreux artistes.

Anthony Roussel a grandement apprécié cette collaboration. «C’est mon gérant qui m’a mis en contact avec lui. On lui a fait entendre quelques chansons et il a accepté de collaborer avec moi. J’adorais aussi ce qu’il avait fait auparavant. Ça a été un charme de travailler avec lui. Il a une excellente culture musicale. Il m’a fait sortir de mes influences plus grunge. J’ai pu jouer avec d’autres structures. Ce qu’il me proposait faisait, à chaque fois, du sens», avance-t-il.

Pour sa facture musicale plus accessible, la chanson «Regarde-moi» s’est rapidement imposée comme un excellent premier extrait radio. «Il est vrai qu’elle est plus pop sur le plan des arrangements musicaux. Ce n’était pas nécessairement voulu dès le départ. Je suis très heureux qu’on ait fait ce choix. Ce qui me prouve que nous avions raison est le fait qu’elle soit très bien accueillie par les gens jusqu’à maintenant.»

À tout ceci s’ajoute aussi la voix d’Andréa Lindsay sur deux des chansons de ce nouvel album soit «Vingt ans» et «Je bois du vin». «Le réalisateur nous a mis en contact. Elle a participé au lancement. Force est de constater que nos deux voix se marient bien. La mienne est plus grave et la sienne est plus haute perchée. Ça fait un intéressant contraste. On voulait faire, en quelque sorte, un clin d’œil au duo de Serge Gainsbourg et Jane Birkin», tient-il à préciser.

Une thématique centrale

À l’image de son titre, ce disque comporte des chansons qui abordent l’amour sous différents angles. Une thématique qu’il considère inépuisable. «L’amour est parfois en soi toute une gymnastique. Il faut être souple. Je parle ici de l’amour avec un grand A. Je ratisse assez large. Le défi pour moi a été de faire en sorte que ce ne soit pas redondant. On a très bien réussi à le relever», affirme-t-il.

Les textes des chansons ne sont pas tous complètement autobiographiques, tient à préciser M. Roussel. «Je peux vous assurer que mes amours ne sont pas aussi tourmentés. Je pars très souvent d’une émotion pour en faire quelque chose d’exponentiel. La tristesse demeure une émotion que l’on ressent tous un jour ou l’autre. Quand j’écris une chanson, ça doit partir d’une émotion forte, insiste-t-il. Je serais incapable de parler simplement de la pluie, ou du beau temps.»

Une visibilité à maintenir

Conscient qu’il y a beaucoup de sorties d’album cet automne, Anthony Roussel accorde une très grande importance aux chansons qu’il écrit. «J’essaie d’écrire les meilleures. J’ai une vision à plus long terme. J’aurai à défendre ces chansons pendant un an ou deux sur scène. J’essaie constamment d’y incorporer de la nouveauté. L’important est toujours de ramener de l’eau au moulin», conclut-il.

Son album «La gymnastique de l’amour» est disponible en version physique dans plusieurs points de vente et sur les différentes plateformes de téléchargement, depuis le 10 novembre. Pour en savoir plus au sujet de cet artiste baie-comois, il suffit de se rendre au www.anthonyroussel.ca ou de s’inscrire sur sa page Facebook.