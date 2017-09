Antarctique Solo: Rémi-Pierre Paquin joue à l’aventurier

Crédit photo : Courtoisie

Dans la production théâtrale Antarctique Solo, Rémi-Pierre Paquin se glisse dans la peau de l’aventurier Frédéric Dion qui a traversé ce continent aride en solitaire. Un périple de 4 383 km durant lequel cet amateur de sensation forte avait sérieusement mis sa vie en danger.

Ce rôle d’aventurier représente une nouvelle avenue dans le parcours artistique de Rémi-Pierre Paquin. «On ne m’avait jamais proposé un tel rôle auparavant. Les aventuriers ont une personnalité incroyable. Ils ont une manière de penser qui est différente de la nôtre, avance-t-il. Je ne vois aucun problème à me mettre en danger. C’est surtout de le faire seul qui me dérange.»

Connu de la plupart des gens pour ses multiples rôles au petit écran, le comédien n’en a pas moins fait ses débuts sur les planches. «J’ai déjà eu ma propre compagnie de théâtre. On a fait quatre spectacles. Je n’ai pas eu la chance de faire du théâtre d’été. Comme je tourne dans des séries télé, ça se fait souvent au printemps ou à l’été. Je suis monté sur les planches récemment pour Ladies Night.»

La mise en scène du spectacle a été assurée par l’un de ses meilleurs amis, Pierre-François Legendre. «On se connaît depuis longtemps. Bien avant Les Invincibles, souligne-t-il. Ça fait 25 ans qu’on se côtoie. Ça me faisait drôle de me faire diriger par lui. On n’avait jamais eu ce rapport auparavant. Cette crainte s’est estompée au bout de 10 minutes. Il m’a amené à me sortir de ma zone de confort et j’adore ça.»

Une leçon de courage

Même s’il se considère comme un gars de groupe, il éprouve un réel plaisir à défendre ce personnage seul sur scène. «Au départ, j’avais peur. Je voulais absolument relever ce défi. Je voulais voir si j’en étais capable. La progression en solo est différente, constate-t-il. Je me dois davantage d’être à l’écoute du public. Il devient en quelque sorte mon partenaire de jeu. Ça m’amène parfois à franchir ce 4e mur qui est omniprésent au théâtre.»

«Ce spectacle est beaucoup plus qu’un simple récit d’aventures. C’est en quelque sorte une invitation pour les gens à surmonter leurs peurs.» -Rémi-Pierre Paquin

Une performance scénique qui s’apparente à celle offerte par un conteur. Une corde qu’il avait déjà à son arc et qu’il peaufine avec plaisir. «Toutes les expériences que j’ai me nourrissent en tant que comédien.

Celle-ci n’y fait pas exception. C’est un métier vaste. Ce spectacle est beaucoup plus qu’un simple récit d’aventures. C’est en quelque sorte une invitation pour les gens à surmonter leurs peurs. C’est aussi une façon différente de voir la vie», affirme le comédien.

Scénarisé par l’auteur Bryan Perro, Antarctique Solo sera présenté le 24 septembre à la Salle Jean-Marc-Dion et le 26 septembre au Centre des arts de Baie-Comeau.