Anniversaire du Forum citoyen: Actions priorisées et mises en place

Crédit photo : Jude Brousseau

Il y a un an, quelque 200 citoyens se réunissaient à l’école Manikoutai, à l’invitation de la Ville de Sept-Îles, pour s’exprimer sur «leurs besoins et attentes» en vue du développement «à court, moyen et long terme» de la municipalité. Le comité de suivi mis en place après la publication du rapport de l’événement poursuit ses actions et chemine vers une Politique de la qualité de vie.

Quelque 600 moyens et actions ont été proposés autour des neuf grands thèmes dégagés dans le cadre de la démarche initiée par la Ville de Sept-Îles. Du coût de la vie à la sécurité, en passant par les infrastructures, la santé et l’économie, les propositions s’articulent toutes autour de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Sept-Îles, le «point central» de la consultation qui s’est tenue sur deux jours en avril 2016.

La démarche a permis «aux élus d’orienter et de valider les actions de la municipalité en tenant compte des attentes de la population face à l’avenir de Sept-Îles», a fait valoir le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, qui a tracé le bilan de l’avancement des actions proposées pendant le forum, lundi en séance publique. Le mandat de faire cheminer les propositions a été confié au comité de suivi.

Le support à l’implantation du Jardin communautaire Pousse-Pousse, le support à l’édition 2017 du Vieux-Quai en Fête, l’implantation de corridors scolaires, l’amélioration des pistes cyclables, la réalisation du Savoir-Affaires et la rencontre avec des intervenants de la Ville de Thetford Mines ou même l’implantation d’un parc à chiens sont au chapitre des «actions réalisées ou priorisées».

Prochaines étapes

Le comité de suivi tiendra au cours des prochaines semaines des rencontres avec les partenaires des différents projets sur la table «pour que ceux-ci s’approprient les moyens et actions de faire avancer les discussions concernant l’atteinte de résultats satisfaisants». Les démarches pour que la Ville de Sept-Îles se dote d’une Politique de qualité de vie sont également «en marche».

Une rencontre publique pour présenter l’avancement des travaux et assurer une mise à jour des besoins doit aussi être planifiée d’ici l’été.